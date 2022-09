Italia-Serbia basket, ottavi Europei 2022: quando si gioca, programma, orario, tv, streaming (Di giovedì 8 settembre 2022) Conquistato l’accesso alla seconda fase di Eurobasket 2022, gli azzurri di Gianmarco Pozzecco torneranno in campo domenica per gli ottavi di finale contro la Serbia, in una sfida durissima contro una squadra che vuole vendicare il ko nel preolimpico di Tokyo 2020. Se la qualificazione agli ottavi di finale era già stata conquistata sul parquet del Forum d’Assago con la vittoria sulla Croazia, da decidere oggi era la prossima avversaria degli azzurri. La vittoria di misura della stessa Croazia sull’Ucraina significa per l’Italbasket il quarto posto nel girone C, mentre la vittoria di questa sera della Serbia sulla Polonia ha determinato proprio l’accoppiamento tra azzurri e serbi. Italia-Serbia si disputerà all’Arena Berlin di Berlino ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Conquistato l’accesso alla seconda fase di Euro, gli azzurri di Gianmarco Pozzecco torneranno in campo domenica per glidi finale contro la, in una sfida durissima contro una squadra che vuole vendicare il ko nel preolimpico di Tokyo 2020. Se la qualificazione aglidi finale era già stata conquistata sul parquet del Forum d’Assago con la vittoria sulla Croazia, da decidere oggi era la prossima avversaria degli azzurri. La vittoria di misura della stessa Croazia sull’Ucraina significa per l’Italil quarto posto nel girone C, mentre la vittoria di questa sera dellasulla Polonia ha determinato proprio l’accoppiamento tra azzurri e serbi.si disputerà all’Arena Berlin di Berlino ...

SkySportNBA : ???? Gli azzurri trionfano senza difficoltà sulla Gran Bretagna. Agli ottavi sarà Italia-Serbia a Berlino ?… - Eurosport_IT : L’Italia vince contro la Gran Bretagna e chiude con una vittoria il girone europeo di Milano Ora a tutta per Berli… - Eurosport_IT : CAMPIONESSEEEE ???????? L'Italia U19 batte in finale la Serbia per 3-2 e conquista l'Europeo di Volley ??… - ElevenSportsIT : GLI OTTAVI DI FINALE DI #EUROBASKET ?? Ufficiali tutti gli incontri che apriranno la fase ad eliminazione diretta di… - fabiocavagnera : Definito il programma degli ottavi di finale di Eurobasket 2022. Italia in campo con la Serbia domenica alle ore 18 -