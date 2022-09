Italia-Gran Bretagna oggi, orario Europei basket: canale tv, programma, streaming (Di giovedì 8 settembre 2022) Ultima fatica per l’Italia nella fase a gironi dell’Eurobasket 2022. Gli Azzurri, dopo aver riposato ieri, scendono in campo questa sera per sfidare la Gran Bretagna nella giornata conclusiva della prima parte del torneo continentale (gruppo C). I ragazzi di Gianmarco Pozzecco voleranno a Berlino per disputare gli ottavi di finale, ma dovranno attendere l’esito del match tra Croazia ed Ucraina di oggi pomeriggio (ore 14:15) per sapere la posizione finale in classifica e, di conseguenza, chi dovranno affrontare nella Capitale tedesca. Se la Croazia batte l’Ucraina di almeno 17 punti oppure questi ultimi sconfiggono i balcanici con qualsiasi risultato, l’Italia allora passa come terza; in caso contrario si scala al quarto posto ed allora si aprirebbe lo scenario della sfida contro la ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Ultima fatica per l’nella fase a gironi dell’Euro2022. Gli Azzurri, dopo aver riposato ieri, scendono in campo questa sera per sfidare lanella giornata conclusiva della prima parte del torneo continentale (gruppo C). I ragazzi di Gianmarco Pozzecco voleranno a Berlino per disputare gli ottavi di finale, ma dovranno attendere l’esito del match tra Croazia ed Ucraina dipomeriggio (ore 14:15) per sapere la posizione finale in classifica e, di conseguenza, chi dovranno affrontare nella Capitale tedesca. Se la Croazia batte l’Ucraina di almeno 17 punti oppure questi ultimi sconfiggono i balcanici con qualsiasi risultato, l’allora passa come terza; in caso contrario si scala al quarto posto ed allora si aprirebbe lo scenario della sfida contro la ...

