Italia-Francia, Mondiali volley: gli azzurri sono in semifinale! (Di giovedì 8 settembre 2022) La Nazionale Italiana maschile di pallavolo è uno spettacolo. I campioni d'Europa in carica hanno sfidato, nella giornata di ieri, i detentori dell'alloro olimpico: Italia-Francia, match valevole per i quarti di finale dei Mondiali di volley, si è rivelato un trionfo per gli azzurri. La partita è stata tesa e molto complessa da vincere, ma gli Italiani sono riusciti a prevalere contro i transalpini, la selezione che più ha messo in difficoltà i ragazzi del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi. Adesso i pallavolisti nostrani attendono il prossimo avversario nella semifinali: la vincente della sfida Slovenia-Ucraina sfiderà i campioni tricolore. Che impresa!

