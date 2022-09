Ironia dei tifosi del Napoli sul web: modificata la pagina Wikipedia del Liverpool (FOTO) (Di giovedì 8 settembre 2022) Il giorno dopo la magnifica serata di Champions tra Napoli e Liverpool, la città e i tifosi stanno ancora festeggiando la vittoria contro i vicecampioni d’Europa per 4 reti a 1. La pressione era tanta, visti i due anni di assenza dall’Europa che conta, ma gli azzurri hanno risposto dando grande continuità dopo l’ottima prestazione in campionato contro la Lazio. Ad aiutare i ragazzi in campo è stata anche la bolgia del Maradona, che ha registrato più di 55 mila spettatori, risultando quindi tutto esaurito. Wikipedia Liverpool I tifosi del Napoli sono da sempre riconosciuti come passionali e che vivono la fede calcistica in modo assoluto, ma sanno essere anche ironici come si può vedere sul web. Quest’ultimi hanno di fatto, modificato la pagina ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Il giorno dopo la magnifica serata di Champions tra, la città e istanno ancora festeggiando la vittoria contro i vicecampioni d’Europa per 4 reti a 1. La pressione era tanta, visti i due anni di assenza dall’Europa che conta, ma gli azzurri hanno risposto dando grande continuità dopo l’ottima prestazione in campionato contro la Lazio. Ad aiutare i ragazzi in campo è stata anche la bolgia del Maradona, che ha registrato più di 55 mila spettatori, risultando quindi tutto esaurito.delsono da sempre riconosciuti come passionali e che vivono la fede calcistica in modo assoluto, ma sanno essere anche ironici come si può vedere sul web. Quest’ultimi hanno di fatto, modificato la...

