Ironheart | Shakira Barrera si aggiunge al cast della serie Marvel di Disney+

3cinematographe : Il cast dell'attesa serie Marvel continua a crescere! Ironheart da il benvenuto a Shakira Barrera, attrice nota per… - MarvelWorldIta : ? #FLASHNEWS #IRONHEART: #SHAKIRABARRERA ENTRA NEL CAST Secondo l'affidabile #Deadline Shakira Barrera (#Glow,… - NerdPool_IT : #IronHeart aggiunge Shakira Barrera al cast - - illubot3 : Ironheart: Shakira Barrera nel cast della serie Marvel/Disney+ – Lo Spazio Bianco - Lo Spazio Bianco:… - illubot3 : Ironheart: Shakira Barrera nel cast della serie Marvel/Disney+ – Lo Spazio Bianco - Lo Spazio Bianco:… -

... la nuova serie dei Marvel Studios in produzione per Disney+, e l'ultimo nome ad unirsi all'ensemble è quello diBarrera . Proseguono i lavori sul set di, dopo che le riprese dello ...1 ora fa Recentemente si è aggiunto un nuovo membro al cast di, la nuova serie TV Marvel: si tratta diBarrera , in un ruolo ancora sconosciuto. L'attrice si unirà al cast guidato da Dominique Thorne nei panni di/Riri Williams, ...Shakira Barrera è l'ultima aggiunta al cast della nuova serie dei Marvel Studios in sviluppo per Disney+, Ironheart. Continua a crescere il cast di Ironheart, la nuova serie dei Marvel Studios in prod ...Ironheart's cast has gained a new member! According to Deadline, Shakira Barrera has joined the team as a series regular on the upcoming Disney+ show. As of now, Marvel has not confirmed the role.