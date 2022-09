Inzaghi nel vortice della critica: “Ha paura, così rischia grosso” (Di giovedì 8 settembre 2022) Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, finisce ancora nel vortice della critica dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League Debutto amaro per l’Inter in Champions League. I nerazzurri,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 8 settembre 2022) Il tecnico dell’Inter, Simone, finisce ancora neldopo la sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League Debutto amaro per l’Inter in Champions League. I nerazzurri,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

fanpage : Le parole di Simone Inzaghi nel post gara hanno fatto discutere. La sua analisi del match non sembra corrispondere… - dell_inter : #Onana titolare nel #Derby e sarebbe stata tutta un'altra stagione. Io sono un sostenitore di #Inzaghi, ma dopo ch… - UYt94703621 : @Matteo94297952 @OLandsknecht @InterCM16 Prima dei 7 punti in 7 partite, parliamo dei numerosi errori fatti prima p… - Brodo91 : Dal Toro dovrebbe tornare Handa, capace di garantire una maggiore sicurezza e qualità nel far partire l'azione. Tra… - Brodo91 : Partendo dall'analisi di @Federico_FR24 e aggiungendo quanto visto ieri (e detto da Inzaghi nel post) possiamo dire… -