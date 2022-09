Inzaghi: «Mbappé da Playstation, Haaland che foga» (Di giovedì 8 settembre 2022) L’allenatore della Reggina Inzaghi ha parlato di Mbappé e Haaland, i due attaccanti che si stanno prendendo l’Europa Filippo Inzaghi, storico ex attaccante italiano e ora allenatore della Reggina, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Mbappé e Haaland; i due bomber che si stanno prendendo l’Europa. INIZIO IN CHAMPIONS – «Ha visto che roba? Sono pazzeschi. Diversi e fantastici. Sono due attaccanti differenti per caratteristiche atletiche, posizione in campo, modo di liberarsi per il tiro. Haaland è sicuramente più potente, un 9 classico, mentre Mbappé ha maggiore talento e imprevedibilità nelle giocate perché può saltarti a destra o a sinistra. E hanno l’abitudine di segnare quando conta, una caratteristica dei più ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) L’allenatore della Regginaha parlato di, i due attaccanti che si stanno prendendo l’Europa Filippo, storico ex attaccante italiano e ora allenatore della Reggina, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di; i due bomber che si stanno prendendo l’Europa. INIZIO IN CHAMPIONS – «Ha visto che roba? Sono pazzeschi. Diversi e fantastici. Sono due attaccanti differenti per caratteristiche atletiche, posizione in campo, modo di liberarsi per il tiro.è sicuramente più potente, un 9 classico, mentreha maggiore talento e imprevedibilità nelle giocate perché può saltarti a destra o a sinistra. E hanno l’abitudine di segnare quando conta, una caratteristica dei più ...

stebellentani : @dorinileonardo Mi è sembrata molto simile a Psg-juve. Poi voi migliorati nel 2 tempo dopo che Mbappé ha sbagliato… - InteristaFans95 : RT @gianlucarossitv: 7.9.22 Per la rubrica 'persone che mi scrivono': ciao Luca, son Camillo interista. Ok, m'hai convinto. Allora teniamo… - gianlucarossitv : 7.9.22 Per la rubrica 'persone che mi scrivono': ciao Luca, son Camillo interista. Ok, m'hai convinto. Allora teni… - nextcinepanett : @MarzianoAnsioso @juanito92x Se vedi Donnarumma a farfalle, devi vedere anche quello di 3 parate decisive. Senza Mb… - Riccard89277724 : Se #Mbappe fosse andato al Real... ora stavamo #PSGJuve 0:1 Cit. Simone Inzaghi. -

Inter - Bayern e Napoli - Liverpool infiammano la Champions dopo lo show di Mbappè contro la Juve e il pari del Milan ...22' il risultato era già sul 2 - 0 per i francesi in virtù di una splendida doppietta di Mbappé, ... Inutile dire che la squadra di Inzaghi non parte favorita, staccata rispetto a tedeschi e spagnoli: i ... DIRETTA Champions, Psg - Juventus 2 - 1 e Salisburgo - Milan 1 - 1 | McKennie LIVE I rossoneri arrivano all'appuntamento di Champions con morale a mille dopo la convincente e meritata vittoria ottenuta nel derby contro i 'cugini' dell'Inter di Simone Inzaghi. Calciomercato.it vi ... ...22' il risultato era già sul 2 - 0 per i francesi in virtù di una splendida doppietta di, ... Inutile dire che la squadra dinon parte favorita, staccata rispetto a tedeschi e spagnoli: i ...I rossoneri arrivano all'appuntamento di Champions con morale a mille dopo la convincente e meritata vittoria ottenuta nel derby contro i 'cugini' dell'Inter di Simone. Calciomercato.it vi ...