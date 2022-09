Inter, Onana: «Ci è mancato solo il gol, Bayern grande rivale» (Di giovedì 8 settembre 2022) Il portiere dell’Inter Onana ha commentato la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco André Onana, portiere dell’Inter, ai canali ufficiali dell’Inter ha commentato la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco. LE PAROLE – «È stata una partita difficile. Di fronte avevamo un grande rivale, oggi ci è mancato solo il gol. Sicuramente nelle prossime partite arriveranno. Quando uno debutta è sempre contento, ma di fronte a una sconfitta è sempre un momento complicato, mai positivo. La cosa più importante è la vittoria della squadra, spero che nelle prossime partite possano arrivare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Il portiere dell’ha commentato la sconfitta in Champions League contro ilMonaco André, portiere dell’, ai canali ufficiali dell’ha commentato la sconfitta in Champions League contro ilMonaco. LE PAROLE – «È stata una partita difficile. Di fronte avevamo un, oggi ci èil gol. Sicuramente nelle prossime partite arriveranno. Quando uno debutta è sempre contento, ma di fronte a una sconfitta è sempre un momento complicato, mai positivo. La cosa più importante è la vittoria della squadra, spero che nelle prossime partite possano arrivare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

