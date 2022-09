Inter | Dumfries spazientisce San Siro | «Sbaglia tutto ciò che si può sbagliare»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 settembre 2022) Serata di Champions League da incubo per l’esterno dell’contro il Bayern Monaco Serata da incubo in Champions League per Denzel. L’esterno dell’è il peggiore in campo nel match contro il Bayern Monaco, con La Gazzetta dello Sport che gli rifila un 4 in pagella. IL GIUDIZIO – «quel che si puòre: letture, scelte, atteggiamento, persino appoggi semplici a cinque metri. E finisce per spazientire San». L'articolo proviene da Calcio News 24.