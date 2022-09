Inter-Bayern Monaco 0-2: gol e highlights di Champions League | VIDEO (Di giovedì 8 settembre 2022) Gol e highlights di Inter-Bayern Monaco 0-2, partita della 1^ giornata del Girone C della Champions League 2022-2023. Nulla da fare per i nerazzurri di Simone Inzaghi contro la corazzata tedesca. In gol Leroy Sané, poi autorete di Danilo D'Ambrosio Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 settembre 2022) Gol edi0-2, partita della 1^ giornata del Girone C della2022-2023. Nulla da fare per i nerazzurri di Simone Inzaghi contro la corazzata tedesca. In gol Leroy Sané, poi autorete di Danilo D'Ambrosio

MatteoBarzaghi : Inter-Bayern. Indiscrezioni confermate. Ufficiale ?? Curiosità dalla distinta: il capitano sarà D’Ambrosio… - Inter : Il mister: 'Bayern avversario di valore, serviva la partita perfetta' ?? - ClaMarchisio8 : Il #Bayern è squadra davvero tosta e merita la vittoria, ma l'#inter ha avuto le occasioni per poterla pareggiare.… - mrmiriambutter : RT @violismo: *massacrati dal bayern monaco però elio corno dice che pif ha comprato l'Inter per 1 miliardo e 200 milioni* inter twitter:… - tancredipalmeri : @Queen_Mary_Na Ma il Bayern ha giocato per tutta la partita, e fino al 60’ l’Inter era nel match e poteva pareggiare -