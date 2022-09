Inter-Bayern Monaco 0-2 | analisi tattica e considerazioni

(Di giovedì 8 settembre 2022) L’cade 0-2 in casa sotto i colpi di un sontuosonella prima gara stagionale di Champions League. Mattatore della serata è Leroy Sané, autore del gol del vantaggio nel primo tempo e propiziatore dell’autorete di D’Ambrosio per il raddoppio nella ripresa. La squadra di Nagelsmann si conferma essere un’autentica corazzata, costellata di giocatori talentuosi, veloci ed estremamente tecnici. Per i nerazzurri, una partita difficile e sofferta, con pochi segni di vitalità all’inizio del secondo tempo. La superiorità delrispetto all’è però troppo evidente e sarà oggetto principale della nostra. Prima di immergerci nelle pieghe della partita, diamo prima uno sguardo alle scelte di formazione dei due allenatori. Inzaghi ...

MatteoBarzaghi : Inter-Bayern. Indiscrezioni confermate. Ufficiale ?? Curiosità dalla distinta: il capitano sarà D’Ambrosio… - ClaMarchisio8 : Il #Bayern è squadra davvero tosta e merita la vittoria, ma l'#inter ha avuto le occasioni per poterla pareggiare.… - Inter : Le formazioni ufficiali della prima giornata di #UYL Inter - Bayern Monaco ?? - CFNFMCalcio : FINALE @Inter-@FCBayern 0-2 gol di Sané e autorete di D’Ambrosio | La Diretta - CFNFMCalcio : FINALE Inter-Bayern 0-2 gol di Sané e autorete di D’Ambrosio | La Diretta -

Una giocata strepitosa del tedesco apre le marcature in un primo tempo dominato, poi i nerazzurri reagiscono ma subiscono un'autorete sfortunata ...L'ha incominciato con una sconfitta la propria avventura nella Champions League. I nerazzurri sono stati sconfitt dalMonaco per 2 - 0: dopo aver perso il derby con il Milan arriva un altro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ..."Delirio al Maradona: 4-1 al Liverpool. Dominio Bayern a San Siro dopo il tonfo nel derby, sempre più pesante la situazione di Inzaghi".