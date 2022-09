Inizio della scuola | la lettera del Vescovo di Salerno Andrea Bellandi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCome lo scorso anno, anche per il primo suonocampanella nelle scuole salernitane, ilha voluto inviare agli studenti, professori e al personale non docenteil suo personale augurio per l’avvio del nuovo anno scolastico. Questo il testo completo: “Carissimi/e, in questi giorni riaprono le scuole e un nuovo anno di studio e di lavoro bussa alle porte. Giustamente diversi sono i motivi di preoccupazione che agitano il vostro cuore, come quello di tutti noi: una situazione pandemica ancora non conclusa, la guerra in Ucraina con le gravi ripercussioni che essa porta, oltre quelle devastanti costituite dai morti e dalla separazione di molti nuclei familiari: la crisi ...