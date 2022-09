Infortunio Osimhen, Spalletti dà una bruttissima notizia (Di giovedì 8 settembre 2022) Victor Osimhen ha subito un Infortunio in Napoli-Liverpool, secondo Luciano Spalletti salterà sicuramente la sfida con lo Spezia. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha risposto alla domanda sulle condizioni di Osimhen: “Sicuramente non giocherà la partita con lo Spezia e ne salterà anche altre”. Dunque Napoli-Spezia e anche la sfida di di Champions League con i Rangers non ci sarà. Potrebbe ritornare per la sfida con il Milan, oppure avrà tutto il tempo di recuperare perché ci sarà la pausa per le nazionali. Al posto di Osimhen può giocare Giovanni Simeone che ha segnato il suo primo gol con la maglia del Napoli, ma anche Giacomo Raspadori che può fare anche io ruolo di prima punta. Osimhen ha avuto un problema muscolare e si dovrà capire quale sarà l’entità ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 settembre 2022) Victorha subito unin Napoli-Liverpool, secondo Lucianosalterà sicuramente la sfida con lo Spezia. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha risposto alla domanda sulle condizioni di: “Sicuramente non giocherà la partita con lo Spezia e ne salterà anche altre”. Dunque Napoli-Spezia e anche la sfida di di Champions League con i Rangers non ci sarà. Potrebbe ritornare per la sfida con il Milan, oppure avrà tutto il tempo di recuperare perché ci sarà la pausa per le nazionali. Al posto dipuò giocare Giovanni Simeone che ha segnato il suo primo gol con la maglia del Napoli, ma anche Giacomo Raspadori che può fare anche io ruolo di prima punta.ha avuto un problema muscolare e si dovrà capire quale sarà l’entità ...

