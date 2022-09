Infortunio Osimhen | il nigeriano tranquillizza tutti | lo ha detto dopo la gara

(Di giovedì 8 settembre 2022) È stata una serata praticamente perfetta quella di ieri per il Napoli. Gli azzurri hanno infatti trionfato con un incredibile 4-1 ai danni del Liverpool, dominando lacontro i vice campioni d’Europa. Unica nota stonata della serata è stata però l’di Victor: l’attaccante, il quale già era stato in dubbio fino all’ultimo prima della, ha lasciato il campo anzitempo a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Foto: Getty Images-ci ha però tenuto areal termine della, parlando ai microfoni di Oma Sports Tv. Di seguito quanto riportato: L’: “Non penso che sia particolarmente grave, farò delle ...

DiMarzio : #UCL I @sscnapoli, #Osimhen costretto al cambio contro il @LFC per infortunio - cn1926it : VIDEO #Osimhen incontra l’amico #Akatugba che rassicura: “Victor sta bene” - tuttonapoli : Osimhen sull'infortunio: 'Non penso sia particolarmente grave, ho sensazioni positive' -

... VictorHa fatto spaventare i tifosi Victordopo l'che lo ha costretto ad uscire ieri sera nel primo tempo della gara contro il Liverpool. Il napoli ha rassicurato sulle ...Di seguito il messaggio scritto dal collega nigeriano sul bomber del NapoliNapoli - Liverpool: tempi di recupero Ecco cosa ha scritto il giornalista Buchi Laba su: Tutte ...Parole che Victor Osimhen ha affidato ai media nigeriani, parlando a Oma Sports Tv del suo infortunio. "Per quanto riguarda l’infortunio, non penso che sia particolarmente grave, domani farò delle vis ...ForzAzzurri.net - Twitter - Buchi Laba su Osimhen: "L'infortunio non è serio, tornerà tra una o due settimane". Il giornalista Buchi Laba condivide sulla sua pagina social ...