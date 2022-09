“Incontro segreto ad Atene tra Renzi e bin Salman | che vuole esportare energia rinnovabile in Ue per sostituire il gas russo”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ventisei luglio.riservato al Four Seasons di. Al tavolo il principe saudita Mohammed bin– secondo la Cia mandante del brutale omicidio del giornalista Jamal Khashoggi – e un gruppo di una ventina tra capi di Stato, dall’albanese Edi Rama al montenegrino Dritan Abazovi?, parlamentari europei, oligarchi russi, imprenditori e giornalisti. Tra loro c’era anche il leader di Italia viva Matteo, reduce (il giorno prima) da uno dei primi incontri con Carlo Calenda in vista dell’alleanza elettorale passata per la rottura dell’accordo tra il segretario di Azione e il Pd., come è noto, del capo del regime di Riad è amico e siede del board del Future Investment Initiative Institute controllato dal fondo sovrano saudita con un gettone di 80mila dollari l’anno. A ricostruire ...

Renzi e Bin Salman. Il progetto dei pannelli fotovoltaici sauditi Renzi e Bin Salman ancora insieme. L'incontro sarebbe dovuto restare top secret ma a svelarlo è stato il primo ministro dell'Albania Rama. 'Sono andato ad Atene - spiega il presidente albanese al Domani - perché Bin Salman è un amico, e ...