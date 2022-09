Incendio di San Giuliano Milanese | le possibili cause del rogo

TgLa7 : ??BREAKING NEWS?? Maxiincendio a San Donato Milanese, diverse aziende coinvolte, tra cui la Nitrol Chimica, che si oc… - vigilidelfuoco : ?? San Donato Milanese, 60 #vigilidelfuoco impegnati anche con nucleo #nbcr e mezzi aeroportuali per l’#incendio che… - Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo #ANSA - MattBest__ : RT @TgLa7: ??BREAKING NEWS?? Maxiincendio a San Donato Milanese, diverse aziende coinvolte, tra cui la Nitrol Chimica, che si occupa di smalt… - MiTomorrow : 24 ore dopo le fiamme, cosa sta succedendo a San Giuliano ?? #milano #incendio #SanGiulianoMilanese -

L'azienda diGiuliano Milanese distrutta ieri da unnel quale due dipendenti sono rimasti feriti, uno in modo grave, e altri quattro sono rimasti intossicati, si dice "a disposizione ...... e un altro strumento per il rilevamento della qualità dell'aria aGiuliano Milanese. Sull'è stata aperta un'inchiesta dalla procura di Lodi, che è competente per il territorio di...Un incendio ha devastato l’impianto della Nitrolchimica, azienda che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi, nell’area industriale di via Monferrato, a San Giulia ...È iniziato mercoledì mattina e per la gran parte è stato spento, ma sono ancora in corso operazioni dei vigili del fuoco ...