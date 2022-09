Tiscali Notizie

E la Camera, che aveva chiuso i battenti un giorno prima rispetto al, il 9 agosto, si è data appuntamento una settimana dopo, proprio perché ha all'ordine del giorno lo stesso decreto Aiuti ......si sono scervellati troppo sul marketing del nome a effetto (sommando nomi e simboli non si),... Camera: tutti i candidati all'uninominale Elezioni 2022,: tutti i candidati all'uninominale ... In senato si litiga e il decreto aiuti bis è seppellito dalla campagna elettorale L’ultima seduta di Palazzo Madama prima della pausa estiva era stata il 10 agosto, quindi quasi un mese fa e, stavolta, né il Senato della ...Patto, contro patto e super pacco per Napoli. Nato per convincere l’attuale primo cittadino Manfredi a correre come sindaco di... L'articolo Elezioni, la politica litiga sul patto, contropatto, pacco ...