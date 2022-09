In calo il numero dei nuovi casi Covid, dei decessi e delle terapie intensive (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - Tra il 31 agosto e il 6 settembre sono calati del 17,3% (da 149.701 a 123.782) i nuovi casi di Covid e del 22,1% (da 574 a 447) i decessi. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che, rispetto alla settimana precedente, rileva una diminuzione anche dei ricoveri con sintomi (-17,8%), delle terapie intensive (-18,1%), degli attualmente positivi (-13,5%) e delle persone in isolamento domiciliare (-13,4%). "Da metà agosto - spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione - la curva è sostanzialmente in una fase di plateau con lieve andamento discendente negli ultimi giorni". In tutte le regioni si registra un calo percentuale dei nuovi casi (dal -8,8% della ... Leggi su agi (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - Tra il 31 agosto e il 6 settembre sono calati del 17,3% (da 149.701 a 123.782) idie del 22,1% (da 574 a 447) i. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che, rispetto alla settimana precedente, rileva una diminuzione anche dei ricoveri con sintomi (-17,8%),(-18,1%), degli attualmente positivi (-13,5%) epersone in isolamento domiciliare (-13,4%). "Da metà agosto - spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione - la curva è sostanzialmente in una fase di plateau con lieve andamento discendente negli ultimi giorni". In tutte le regioni si registra unpercentuale dei(dal -8,8% della ...

istat_it : A luglio 2022, numero di occupati resta stabile sopra i 23,2 milioni pur registrando, per la prima volta da agosto… - sulsitodisimone : In calo il numero dei nuovi casi Covid, dei decessi e delle terapie intensive - Agenzia_Italia : In calo il numero dei nuovi casi #Covid dei decessi e delle terapie intensive _ L'ultimo rapporto della fondazione… - tg2000it : RT @TV2000it: #Covid bollettino di oggi #7settembre 17.574 nuovi casi e 57 morti Tasso di positività in calo, oggi al 10,8% Ricoveri 429… - AgenziaH : RT @francofontana43: Carceri: i conti non tornano. Il numero dei reati è in calo, quello dei reclusi è in aumento. I suicidi in cella anch… -