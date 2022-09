(Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Lab) -, federazione diper la tutela e promozione del made in italy,nel sistema associativo. Alla federazione aderiscono imprenditori, lavoratori autonomi, aziende, nonché entità private e pubbliche dei principali cinque comparti: commercio, industria, servizi, artigianato, agricoltura. Persi tratta di un importante ingresso nella propria rete di rappresentanza datoriale che rafforza così il comparto del lavoro autonomo e allarga gli spazi di influenza in quest'area strategica. Grande soddisfazione per l'adesione viene espressa dal presidente di, Andrea Cafà: “La scelta diindica il desiderio di rafforzare le ...

OlbiaNotizie

Scendiamo nel dettaglio e analizziamo i bilanci di oltre 1.300reatine operanti in tutti i ... "È un fatto positivo " commenta Carlo Verdone, presidente di(https://www..it/)...Scendiamo nel dettaglio e analizziamo i bilanci di oltre 1.300reatine operanti in tutti i ... "È un fatto positivo " commenta Carlo Verdone, presidente di(https://www..it/)... Imprese: Federitaly entra in Cifa Italia Roma, 8 set. (Labitalia) – FederItaly, federazione di imprese per la tutela e promozione del made in italy, entra nel sistema associativo Cifa Italia. Alla federazione aderiscono imprenditori, ...la federazione di imprese per la Tutela e Promozione del Made in Italy entra nel sistema associativo. Cafà, presidente di Cifa: metteremo a ...