Ilary e Totti vicini all'accordo? Tutte le condizioni, dalla casa all'assegno (Di giovedì 8 settembre 2022) L'estate 2022 volge ufficialmente al termine e dopo il susseguirsi di indiscrezioni sulla separazione tra Ilary e Totti, è tempo di tornare con i piedi per terra e rendere concreta la decisione intrapresa dalla ex coppia. I due volti noti si sono detti addio dopo 17 anni di matrimonio e tre figli. Dopo le ipotesi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

