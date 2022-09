“Il vaccino non c’entra”: Emma Marrone mette a tacere le speculazioni sulla morte del padre | VIDEO (Di giovedì 8 settembre 2022) Nonostante il dolore ancora forte per la recente morte di suo padre, Emma Marrone è stata costretta a intervenire per mettere a tacere quell’ormai tristemente classico vociare messo in piedi dalla macchina social (e bufalesca) che si è innescata e che, senza avere la minima idea della storia e della vita di una persona, ha immediatamente correlato il decesso del 66enne al vaccino anti-Covid. La cantante, infatti, ha deciso di rompere il silenzio replicando a tutte quelle speculazioni e illazioni comparse online fin dalle ore successive all’annuncio della morte del signor Rosario Marrone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Nonostante il dolore ancora forte per la recentedi suoè stata costretta a intervenire perre aquell’ormai tristemente classico vociare messo in piedi dalla macchina social (e bufalesca) che si è innescata e che, senza avere la minima idea della storia e della vita di una persona, ha immediatamente correlato il decesso del 66enne alanti-Covid. La cantante, infatti, ha deciso di rompere il silenzio replicando a tutte quellee illazioni comparse online fin dalle ore successive all’annuncio delladel signor Rosario. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

