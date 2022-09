Il tribunale di Varese dice che Facebook è legittimato a rimuovere post no-vax se diffondono fake news sanitarie (Di giovedì 8 settembre 2022) C’è una differenza sostanziale tra questa decisione del tribunale di Varese e quelle che hanno caratterizzato, fino a questo momento, il rapporto tra la piattaforma Facebook e gli utenti i cui contenuti vengono rimossi dalla stessa. Mentre la giurisprudenza italiana, tendenzialmente, punta a tutelare l’utente e la sua libera espressione, nel caso di una donna che aveva pubblicato contenuti no-vax, il giudice ha dato ragione alla piattaforma di Mark Zuckerberg. Le condizioni contrattuali di Facebook con i suoi utenti, secondo il tribunale di Varese, non possono ritenersi vessatorie «perché possono essere ricondotte nell’alveo dell’ordinaria regolamentazione contrattuale». LEGGI ANCHE > Per il tribunale di Venezia è illegittima la chiusura, da parte ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 settembre 2022) C’è una differenza sostanziale tra questa decisione deldie quelle che hanno caratterizzato, fino a questo momento, il rapporto tra la piattaformae gli utenti i cui contenuti vengono rimossi dalla stessa. Mentre la giurisprudenza italiana, tendenzialmente, punta a tutelare l’utente e la sua libera espressione, nel caso di una donna che aveva pubblicato contenuti no-vax, il giuha dato ragione alla piattaforma di Mark Zuckerberg. Le condizioni contrattuali dicon i suoi utenti, secondo ildi, non possono ritenersi vessatorie «perché possono essere ricondotte nell’alveo dell’ordinaria regolamentazione contrattuale». LEGGI ANCHE > Per ildi Venezia è illegittima la chiusura, da parte ...

RistagnoAnna : RT @giornalettismo: Diverse sentenze, prima di oggi, hanno difeso gli utenti che si vedevano rimuovere i loro contenuti da #Facebook. Il t… - giornalettismo : Diverse sentenze, prima di oggi, hanno difeso gli utenti che si vedevano rimuovere i loro contenuti da #Facebook.… - VedeleAngela : RT @AdrianoSegatori: Mentre il tribunale di Varese ammette la censura per le posizioni No-vax diffuse sui social, i giornalisti singhiozzan… - AdrianoSegatori : Mentre il tribunale di Varese ammette la censura per le posizioni No-vax diffuse sui social, i giornalisti singhioz… - Gio53272615 : RT @ImolaOggi: ??Se il post è 'no vax' si può censurare, ordinanza del tribunale di Varese -