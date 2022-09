Il sondaggio per “Otto e mezzo” che gela la Gruber: FdI al 25% e solo 90 deputati per la sinistra (Di giovedì 8 settembre 2022) A poco più di 2 settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre, il centrodestra, trainato da Giorgia Meloni, si attesta al 46,5% dei consensi, con una possibile oscillazione tra il 44% e il 49%. Staccata di quasi 18 punti risulta la coalizione di centrosinistra, attestata per il momento al 29%. Il M5S si posizionerebbe al 12,8%, il Terzo Polo di Calenda al 7%. È l’ultima fotografia sul peso dei partiti scattata dall’Istituto Demopolis, nel sondaggio per Otto e mezzo, prima del black out elettorale previsto dalla legge. Il sondaggio per “Otto e mezzo”: alla sinistra appena 90 deputati L’Istituto diretto da Pietro Vento ha anche realizzato una simulazione sull’attribuzione dei 400 seggi a Montecitorio. La coalizione di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 settembre 2022) A poco più di 2 settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre, il centrodestra, trainato da Giorgia Meloni, si attesta al 46,5% dei consensi, con una possibile oscillazione tra il 44% e il 49%. Staccata di quasi 18 punti risulta la coalizione di centro, attestata per il momento al 29%. Il M5S si posizionerebbe al 12,8%, il Terzo Polo di Calenda al 7%. È l’ultima fotografia sul peso dei partiti scattata dall’Istituto Demopolis, nelper, prima del black out elettorale previsto dalla legge. Ilper “”: allaappena 90L’Istituto diretto da Pietro Vento ha anche realizzato una simulazione sull’attribuzione dei 400 seggi a Montecitorio. La coalizione di ...

GianlucaVasto : L'Occhio della Tigre vede svanire numerosi seggi al Sud Italia (sondaggio odierno Ultimora): non solo il #pd è dato… - you_trend : ?? Secondo un sondaggio di Demos per @Gazzettino, in Veneto Fratelli d'Italia potrebbe ottenere più del doppio dei v… - NicolaPorro : ?? Le ideone proposte dalla Commissione europea per il gas, le preoccupazioni di #EnricoLetta e il sondaggio che con… - madforfree : @PoliticaPerJedi @aldotorchiaro @FedericBlabla @ilriformista Penso che non ci voglia una laurea per sapere che l’es… - SecolodItalia1 : Il sondaggio per “Otto e mezzo” che gela la Gruber: FdI al 25% e solo 90 deputati per la sinistra… -