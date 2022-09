Il sindaco-candidato (alle Regionali) dà la consulenza al suo ex rivale candidato (alle Politiche). Entrambi corrono con il Pd (Di giovedì 8 settembre 2022) Una consulenza di 3120 euro sotto elezioni. Succede nel comune di Troina, nella parte dei Nebrodi che ricade nella provincia di Enna, dove il sindaco Fabio Venezia, candidato alle Regionali, ha affidato una consulenza legale a un candidato alle Politiche, Giuseppe Arena. “Uno scambio perlomeno inopportuno”, indicano dalle retrovie, alcuni politici siciliani di lungo corso. Tra questi l’ex deputato regionale dem Mario Alloro. Di certo è un incarico curioso, affidato proprio sotto elezioni. Cose che succedono in Sicilia dove l’election day vede plurime possibilità di elezioni, anche tra ex sfidanti, come in questo caso specifico. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Unadi 3120 euro sotto elezioni. Succede nel comune di Troina, nella parte dei Nebrodi che ricade nella provincia di Enna, dove ilFabio Venezia,, ha affidato unalegale a un, Giuseppe Arena. “Uno scambio perlomeno inopportuno”, indicano dretrovie, alcuni politici siciliani di lungo corso. Tra questi l’ex deputato regionale dem Mario Alloro. Di certo è un incarico curioso, affidato proprio sotto elezioni. Cose che succedono in Sicilia dove l’election day vede plurime possibilità di elezioni, anche tra ex sfidanti, come in questo caso specifico. ...

frenkevita : RT @fattoquotidiano: Il sindaco-candidato (alle Regionali) dà la consulenza al suo ex rivale candidato (alle Politiche). Entrambi corrono c… - fattoquotidiano : Il sindaco-candidato (alle Regionali) dà la consulenza al suo ex rivale candidato (alle Politiche). Entrambi corron… - PaolaStange : RT @pietro_busacca: @marattin Io non posso tacere: il tizio alto che lo accompagna è Miceli, candidato sindaco a Palermo per il PD. Mi pare… - chnindia : RT @pietro_busacca: @marattin Io non posso tacere: il tizio alto che lo accompagna è Miceli, candidato sindaco a Palermo per il PD. Mi pare… - MussatiGiuliano : RT @pietro_busacca: @marattin Io non posso tacere: il tizio alto che lo accompagna è Miceli, candidato sindaco a Palermo per il PD. Mi pare… -