“Il Signore delle Formiche” di Gianni Amelio | la storia di Aldo Braibanti

Un intellettuale, di sinistra, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, critico della società che lo circondava e di cui faceva "violentemente" parte, nato nel 1922: non stiamo parlando di Pasolini, ma di Aldo Braibanti, raccontato nell'ultima fatica di Gianni Amelio, il Signore delle Formiche, presentato in concorso al Festival del Cinema di Venezia. Un intellettuale "eretico", colpevole di esserlo in un Italia ancora acerba, fatta di repressione e di processi costruiti per screditare personalità scomode, dove l'omosessualità porta la macchia della malattia. Acerba, sì, ma viscerale, violenta, anche dolce, quello del miele selvatico: di una forza che investe anche il PCI, che si fa moralista davanti al processo che è raccontato nella pellicola di ...

