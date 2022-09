Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, intervista a Trsytan Gravelle, Leon Wadham e Maxim Baldry (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere intervista a Trsytan Gravelle, Leon Wadham e Maxim Baldry, alias Pharazôn, Kemen e Isildur. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 8 settembre 2022) Il: Glidel, alias Pharazôn, Kemen e Isildur. Tvserial.it.

Solocarmen1 : @SoniaGrispo Immagino lei sappia che il signore degli anelli è una trilogia di Tolkien, e che fra i personaggi gli… - francescoganeo : @camicaprif @ReatoVolto @SoniaGrispo Perdonami ma non ha senso come ragionamento, è la storia precedente al periodo… - squalotigre77 : RT @SoniaGrispo: I fan del Signore degli Anelli che si indignano perché non è realistico che gli elfi siano neri. Realistico, elfi. - erzaquellavera : @littlemvoony Ti ringrazio mio signore non ho più pauraaaaa percheeeeee con la mano nella mano degli amici mieiiiiii - luca_biasi : @Federic92347330 @SoniaGrispo Comunque nel signore degli anelli ci sononpersonaggi sinpelle scura, i Sudroni che pa… -