Il segreto del trionfo contro il Liverpool: la mentalità del nuovo Napoli (Di giovedì 8 settembre 2022) C’è ancora incredulità fra i tifosi azzurri la mattina dopo il clamoroso 4-1 rifilato al Liverpool. Questo non tanto per il risultato, visto che gli azzurri avevano battuto i Reds anche nei due precedenti incroci casalinghi avvenuti nel 2018 e nel 2019 con Ancelotti in panchina, ma per come è arrivato questo. Il Napoli ha infatti dimostrato un controllo totale della gara e, a tratti, gli avversari (finalisti nella scorsa edizione della competizione) sono sembrati totalmente in bambola. L’aspetto che però più stupisce non è prettamente tecnico, ma più mentale, con una mentalità vincente che forse non si era mai vista. Testimonianza di ciò, sono le tante difficoltà che gli azzurri hanno dovuto affrontare nel corso della serata che, senza una mentalità forte, avrebbero potuto rappresentare delle ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) C’è ancora incredulità fra i tifosi azzurri la mattina dopo il clamoroso 4-1 rifilato al. Questo non tanto per il risultato, visto che gli azzurri avevano battuto i Reds anche nei due precedenti incroci casalinghi avvenuti nel 2018 e nel 2019 con Ancelotti in panchina, ma per come è arrivato questo. Ilha infatti dimostrato unllo totale della gara e, a tratti, gli avversari (finalisti nella scorsa edizione della competizione) sono sembrati totalmente in bambola. L’aspetto che però più stupisce non è prettamente tecnico, ma più mentale, con unavincente che forse non si era mai vista. Testimonianza di ciò, sono le tante difficoltà che gli azzurri hanno dovuto affrontare nel corso della serata che, senza unaforte, avrebbero potuto rappresentare delle ...

