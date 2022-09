Il ponte pedonale crolla durante la cerimonia del taglio del nastro: a Kingshasa l’opera non supera il momento del varo (video) (Di giovedì 8 settembre 2022) In Congo è diventato virale il video del taglio del nastro di una passerella pedonale costruita nel distretto di Mont Ngafula, a Kinshasa. Le autorità locali stavano celebrando l’inaugurazione del piccolo ponte quando si sono staccati i corrimano e la sezione centrale della struttura e crollata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) In Congo è diventato virale ildeldeldi una passerellacostruita nel distretto di Mont Ngafula, a Kinshasa. Le autorità locali stavano celebrando l’inaugurazione del piccoloquando si sono staccati i corrimano e la sezione centrale della struttura eta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luxgraph : Il ponte pedonale crolla subito dopo il taglio del nastro #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… - Paoblog : Se c'è di mezzo la Città Metrolopitana, i tempi sono sempre lunghi. 'Si ritorna a scuola ma il ponte pedonale di No… - GiorgiaMarang : RT @FoglioParide: Se si mettessero in fila tutti i leccaculo sovrastimati usciti dalla bocconi potremmo usarli come ponte pedonale sullo st… - comunevenezia : #LavoriPubblici #Ordinanze Il 19 e 20 settembre divieto di transito pedonale sul ponte Solesin a Cannaregio per la… - ZGravita : RT @FoglioParide: Se si mettessero in fila tutti i leccaculo sovrastimati usciti dalla bocconi potremmo usarli come ponte pedonale sullo st… -