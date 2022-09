Il Napoli incanta il Maradona | 4-1 al Liverpool

(Di giovedì 8 settembre 2022) Prestazione da applausi della squadra di Spalletti, che supera 4-1 i Reds al '' dominando all'esordio nel gruppo A di Champions. Palo di Osimhen dopo pochi secondi e vantaggio di Zielinski, che si procura e trasforma il rigore.Altro penalty per il, ma Alisson salva sul nigeriano. Raddoppia Anguissa alla mezz'ora, infortunio muscolare per Osimhen: dentro Simeone che fa tris su assist di Kvaratskhelia. Dopo l'intervallo si ripete Zielinski, accorcia Diaz ma non può bastare a Klopp che incassa il poker.

