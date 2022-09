Il Municipio VI vieta il concerto di Niko Pandetta | “Esalta la mafia” Tirrito | “Ben fatto!”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 8 settembre 2022) Roma – Con un’ordinanza, il presidente del VIdi Roma, Nicola Franco, hato lo svolgimento deldel cantante, in programma il 17 settembre nella Capitale. Un’ordinanza, spiega il Presidente, che arriva “dopo le note pervenute a questa Presidenza dalla Questura di Roma e sulla base di decisioni già prese in altre parti d’Italia dalle Prefetture competenti”. “I testi delle canzoni, al cui interno sono presenti messaggi fuorvianti e fortemente diseducativi che fanno esplicito riferimento ad azioni criminose e contesti delinquenziali tipici di organizzazioni criminose di stampo mafioso, non davano altra possibilità che negare tale evento. Certi messaggi non devono essere permessi in nessuna parte del nostro Paese, ancor nel nostro, che risulta ...