Il mondo verso il declino? L’ONU: “Lo sviluppo umano è tornato indietro” (Di giovedì 8 settembre 2022) Lo sviluppo globale del nostro pianeta e delle civiltà umane ha cambiato rotta. E, negli ultimi due anni, è andato verso il declino. A lanciare l’allarme è L’ONU, secondo cui in termini di tenore di vita, salute e istruzione le nostre società sono regredite di 6 anni, al 2016. Dunque decenni di progressi in termini soprattutto di prosperità economica avrebbero cominciato a dissolversi. E ciò a causa della pandemia di Covid, esplosa in tutto il mondo nel 2020. Lo sviluppo umano sarebbe ulteriormente compromesso dagli effetti sempre più marcati dei cambiamenti climatici, che determinano siccità e mancanza d’acqua. A cui si sommano le conseguenze della guerra in Ucraina. Un conflitto ‘regionale’, per dirla in termini tecnici, ma i cui effetti sono destabilizzanti a ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 settembre 2022) Loglobale del nostro pianeta e delle civiltà umane ha cambiato rotta. E, negli ultimi due anni, è andatoil. A lanciare l’allarme è, secondo cui in termini di tenore di vita, salute e istruzione le nostre società sono regredite di 6 anni, al 2016. Dunque decenni di progressi in termini soprattutto di prosperità economica avrebbero cominciato a dissolversi. E ciò a causa della pandemia di Covid, esplosa in tutto ilnel 2020. Losarebbe ulteriormente compromesso dagli effetti sempre più marcati dei cambiamenti climatici, che determinano siccità e mancanza d’acqua. A cui si sommano le conseguenze della guerra in Ucraina. Un conflitto ‘regionale’, per dirla in termini tecnici, ma i cui effetti sono destabilizzanti a ...

