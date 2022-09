Il maxi-rogo, i feriti, il pericolo microinquinanti: cos’è successo nell’incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese (Di giovedì 8 settembre 2022) L’operaio di 44 anni rimasto gravemente ferito nell’incendio della Nitrolchimica nel Milanese è stato trasferito dal San Gerardo di Monza al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Niguarda. Questa una delle ultime notizie sull’incidente accaduto il 7 settembre nell’area industriale di via Monferrato, a San Giuliano Milanese, quando l’azienda di recupero solventi e smaltimento di rifiuti pericolosi è stata assalita dalle fiamme. Le condizioni dell’uomo restano gravi a causa delle ustioni di secondo e terzo grado su volto, torace ed altre parti del corpo. L’operaio 44enne è il più grave dei sei dipendenti rimasti feriti o intossicati. I vigili del fuoco al lavoro Dopo cinque ore di intervento per domare le fiamme, i vigili del fuoco stanno ancora spegnendo i ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) L’operaio di 44 anni rimasto gravemente feritodellanelè stato trasferito dal San Gerardo di Monza al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Niguarda. Questa una delle ultime notizie sull’incidente accaduto il 7 settembre nell’area industriale di via Monferrato, a San, quando l’azienda di recupero solventi e smaltimento di rifiutisi è stata assalita dalle fiamme. Le condizioni dell’uomo restano gravi a causa delle ustioni di secondo e terzo grado su volto, torace ed altre parti del corpo. L’operaio 44enne è il più grave dei sei dipendenti rimastio intossicati. I vigili del fuoco al lavoro Dopo cinque ore di intervento per domare le fiamme, i vigili del fuoco stanno ancora spegnendo i ...

