“Il M5s non è di sinistra, l'agenda progressista è quella del Pd”. Parla Arturo Scotto (Di giovedì 8 settembre 2022) “Io faccio fatica a pensare che il M5s sia una forza di sinistra”. Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo 1 e candidato in seconda posizione nel collegio plurinominale di Firenze e Pisa alla Camera dei deputati nelle liste del Pd, insieme a Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza, è stato tra i primi a credere alla possibilità di portare a sinistra il M5s, ma dopo lo strappo consumato con la caduta del governo Draghi, non ci sta a farsi strappare il bollino di forza progressista dai grillini. “Noi – sostiene l’ex deputato – abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a dire che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni per tirare i 5 stelle fuori dall’ambiguità del ‘oltre la destra e oltre la sinistra’ è stato un lavoro importante, non lo rinneghiamo: i 5 stelle adesso non sono ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 settembre 2022) “Io faccio fatica a pensare che il M5s sia una forza di”., coordinatore nazionale di Articolo 1 e candidato in seconda posizione nel collegio plurinominale di Firenze e Pisa alla Camera dei deputati nelle liste del Pd, insieme a Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza, è stato tra i primi a credere alla possibilità di portare ail M5s, ma dopo lo strappo consumato con la caduta del governo Draghi, non ci sta a farsi strappare il bollino di forzadai grillini. “Noi – sostiene l’ex deputato – abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a dire che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni per tirare i 5 stelle fuori dall’ambiguità del ‘oltre la destra e oltre la’ è stato un lavoro importante, non lo rinneghiamo: i 5 stelle adesso non sono ...

