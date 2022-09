«Il lavoro paga»: Meret spiega che il calcio è un prodotto. La passione è un esproprio (Di giovedì 8 settembre 2022) Uno dei più interessanti corollari della notte di Coppa l’ha coniato Alex Meret, probabilmente in seguito alla consueta domanda sul suo turbolento recente passato di precampionato: “Il lavoro paga”. Suona per certi versi banale, quasi un ovvio refrain da pragmatico friulano, ma contiene una parola che in molti non hanno ancora ben metabolizzato: lavoro. A quelli che si chiamano, con un interessante definizione ad excludendum, i non addetti ai lavori, non è del tutto chiaro che ciò che abbiamo la fortuna di seguire nei mercoledì di coppa o nei fine settimana è a tutti gli effetti un prodotto. prodotto in quanto costruito, assemblato, organizzato attraverso la professione – cioè il lavoro – di un nutrito numero di persone che a tal lavoro sono, per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Uno dei più interessanti corollari della notte di Coppa l’ha coniato Alex, probabilmente in seguito alla consueta domanda sul suo turbolento recente passato di precampionato: “Il”. Suona per certi versi banale, quasi un ovvio refrain da pragmatico friulano, ma contiene una parola che in molti non hanno ancora ben metabolizzato:. A quelli che si chiamano, con un interessante definizione ad excludendum, i non addetti ai lavori, non è del tutto chiaro che ciò che abbiamo la fortuna di seguire nei mercoledì di coppa o nei fine settimana è a tutti gli effetti unin quanto costruito, assemblato, organizzato attraverso la professione – cioè il– di un nutrito numero di persone che a talsono, per ...

pdnetwork : Da una parte la #flattax, un regalo a chi non ne ha bisogno, dall'altra noi con la riduzione delle tasse sul… - marattin : unica detrazione da lavoro, unificando quella degli autonomi a quella dei dipendenti; tutte le “tax expenditures” (… - napolista : «Il lavoro paga»: Meret spiega che il calcio è un prodotto. La passione è un esproprio C’è chi investe, chi pianif… - MarcoBaggioli : RT @PossibileIt: “Io lavoro per permettermi l’indipendenza, non per la gloria”. Ribadiamolo: il lavoro si paga, sempre e adeguatamente, a… - MaurizioFuochi : RT @SusannaCeccardi: Angelica, a 20 anni è legittimo non avere le idee chiare. Qualche anno di lavoro e di esperienza di vita ti potrà serv… -