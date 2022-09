Il gol | le lacrime e il bacio al tatuaggio | la serata magica del Cholito Simeone | VIDEO

(Di giovedì 8 settembre 2022) E’ stata unaper il Napoli, dentro e fuori dal campo. La squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo nel primo match della fase a gironi di Champions League contro il Liverpool. Gli azzurri sono stati protagonisti di una prestazione eccezionale contro una squadra in grado di vincere la competizione. Il risultato di 4-1 lascia pochi dubbi, i gol sono stati realizzati da Zielinski (doppietta),e Anguissa. Brividi per ilche ha realizzato un sogno: quello di festeggiare un gol in Champions League. L’ex Verona è entrato nel primo tempo al posto dell’infortunato Osimhen ed è andato in gol dopo appena tre minuti. Ilè scoppiato ine ha baciato il, quello proprio della Champions League. “Ho ...

CB_Ignoranza : A 14 anni si è tatuato il logo della Champions sul braccio, con la speranza un giorno di giocarla. Aveva detto che… - CalcioWeb : La serata indimenticabile del Cholito #Simeone: il gol in Champions, le lacrime e il bacio al tatuaggio | VIDEO - Sas_PesTeam : @Torrenapoli1 Sul terzo gol sono uscite lacrime spontanea, idem sul quarto. Sembrava surreale - pccpla : RT @CB_Ignoranza: A 14 anni si è tatuato il logo della Champions sul braccio, con la speranza un giorno di giocarla. Aveva detto che sognav… - rep_napoli : Napoli, la favola di Simeone: il gol, le lacrime e il bacio al tatuaggio Champions [Pasquale Tina] [aggiornamento d… -

Il Cholito ha commosso tutti i tifosi con le sue parole: "Volevo giocare la Champions e per questo ho deciso di fare questo tatuaggio quando avevo 14 ...Commenta per primodi felicità quelle dell'attaccante del Tottenham Richarlison , che ieri ha segnato una doppietta al debutto in Champions nella vittoria col Marsiglia, prima di scoppiare in un pianto ...E’ stata una serata magica per il Napoli, dentro e fuori dal campo. La squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo nel primo match della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri sono stati pro ...Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato l’esordio in Champions League del suo assistito ...