(Di giovedì 8 settembre 2022) Guerra ine ragioni per le quali un esercito poderoso e potente come quello russo non sia riuscito a prevalere sugli ucraini. Nonostante fossero senza armi e senza equipaggiamenti, gli ucraini ...

... incluso un 'price cap' al gas russo', ha detto il premier olandeseRutte al termine della ... La riduzione dei consumi di elettricità - del 10% ine del 5% nelle ore di punta stando alle ...Lo ha detto il capo degli Stati maggiori riuniti americano, ilMilley , durante una conferenza stampa insieme al segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin a Ramstein , in ... Il generale Mark Milley: “La Russia ha mancato i suoi obiettivi strategici in Ucraina” Le parole del capo degli Stati maggiori riuniti americano, il generale Mark Milley, durante una conferenza stampa insieme al segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin a Ramstein, in Germania.Berlino, 8 set. Adnkronos) – "Nonostante fossero senza armi e senza equipaggiamenti, gli ucraini hanno dimostrato una competenza tattica superiore e una volontà superiore di combattere per il proprio ...