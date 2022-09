Il duro sfogo di Emma Marrone dopo la morte del papà Rosario (Di giovedì 8 settembre 2022) Il volto di Emma Marrone compare all’improvviso tra le stories di Instagram. La donna è il ritratto stesso della sofferenza: il volto pallido, gli occhi gonfi di pianto. Non potrebbe essere altrimenti, a poche ore dal funerale del padre Rosario, ma la realtà è ancora più dura di quello che possiamo immaginare. La donna infatti ha dovuto pubblicare il video su Instagram per smentire tutte le illazioni e le voci sull’improvvisa scomparsa del genitore causata, secondo i soliti leoni da tastiera, dal vaccino contro il Covid 19. La risposta di Emma è forte e chiara: “Avrei voluto commentare anche quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni sulla questione dei vaccini. Ecco, credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita”. La realtà è ben diversa ed ... Leggi su diredonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Il volto dicompare all’improvviso tra le stories di Instagram. La donna è il ritratto stesso della sofferenza: il volto pallido, gli occhi gonfi di pianto. Non potrebbe essere altrimenti, a poche ore dal funerale del padre, ma la realtà è ancora più dura di quello che possiamo immaginare. La donna infatti ha dovuto pubblicare il video su Instagram per smentire tutte le illazioni e le voci sull’improvvisa scomparsa del genitore causata, secondo i soliti leoni da tastiera, dal vaccino contro il Covid 19. La risposta diè forte e chiara: “Avrei voluto commentare anche quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni sulla questione dei vaccini. Ecco, credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita”. La realtà è ben diversa ed ...

