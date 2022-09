Il direttore dell’Agenzia nucleare racconta che a Zaporizhzhia si è sfiorato davvero il disastro (Di giovedì 8 settembre 2022) Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), è arrivato a Roma per un vertice della Fao sulla sicurezza alimentare, dopo la visita nella centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi. La settimana scorsa Grossi ha guidato dentro l’impianto il team di ispettori Aiea e martedì ha presentato il suo rapporto al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Un elenco dettagliato di ciò che mette a rischio la sicurezza della più grande centrale nucleare europea, proprio mentre l’Ucraina sta sferrando una controffensiva in quell’area. E nel suo rapporto, propone una zona speciale di protezione, che coincida con il perimetro dell’impianto. Una «santuarizzazione» di Zaporizhzhia, come la definisce Grossi, che ieri ha ottenuto anche il supporto ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 settembre 2022) Rafael Mariano Grossi,generaleinternazionale per l’energia atomica (Aiea), è arrivato a Roma per un vertice della Fao sulla sicurezza alimentare, dopo la visita nella centraledioccupata dai russi. La settimana scorsa Grossi ha guidato dentro l’impianto il team di ispettori Aiea e martedì ha presentato il suo rapporto al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Un elenco dettagliato di ciò che mette a rischio la sicurezza della più grande centraleeuropea, proprio mentre l’Ucraina sta sferrando una controffensiva in quell’area. E nel suo rapporto, propone una zona speciale di protezione, che coincida con il perimetro dell’impianto. Una «santuarizzazione» di, come la definisce Grossi, che ieri ha ottenuto anche il supporto ...

ProgettoLepanto : RT @ProgettoLepanto: ??Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael #Grossi non ha osato riconoscere l'ovv… - Hattoriando : RT @Linkiesta: Il direttore dell’Agenzia nucleare racconta che a #Zaporizhzhia si è sfiorato davvero il disastro - Linkiesta : Il direttore dell’Agenzia nucleare racconta che a #Zaporizhzhia si è sfiorato davvero il disastro - 1GROSSI : RT @paradoxMKD: Mario Draghi, ha incontrato questo pomeriggio a Palazzo Chigi il Direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’Energ… - ProgettoLepanto : ??Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael #Grossi non ha osato riconoscere l'… -