Il crollo della salute della regina dopo la morte della sua roccia, il principe Filippo (Di giovedì 8 settembre 2022) Le condizioni della regina sono preoccupanti. Si sono aggravate nelle ultime settimane, ma la 96enne ha cominciato a vedere la sua salute deteriorarsi dopo la morte del marito nell'aprile del 2021 Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 settembre 2022) Le condizionisono preoccupanti. Si sono aggravate nelle ultime settimane, ma la 96enne ha cominciato a vedere la suadeteriorarsiladel marito nell'aprile del 2021

ClaudioBollenti : RT @Univa_Stampa: É chiaro e forte il grido dall'allarme lanciato dalle imprese varesine a fronte della situazione di crescente instabilità… - Univa_Stampa : É chiaro e forte il grido dall'allarme lanciato dalle imprese varesine a fronte della situazione di crescente insta… - Ireprete : RT @EllieandMirko: Anni 20 del 900 be like: - Post guerra - Nascita del fascismo - M*ssolini diventa capo del governo - Crollo della bo… - faeryschiId : RT @EllieandMirko: Anni 20 del 900 be like: - Post guerra - Nascita del fascismo - M*ssolini diventa capo del governo - Crollo della bo… - proteggente : RT @EllieandMirko: Anni 20 del 900 be like: - Post guerra - Nascita del fascismo - M*ssolini diventa capo del governo - Crollo della bo… -