Il Cholo Simeone: «Sono contento per Giovanni, ha lavorato tanto per arrivare in Champions» (Di giovedì 8 settembre 2022) L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, padre del Cholito napoletano, ha commentato alla stampa la vittoria contro il Porto (2-1) nella prima giornata di Champions League e anche il gol del figlio con il Napoli, uno dei quattro segnati al Liverpool. «Per Giovanni mi fa molto piacere, ha lavorato tanto per raggiungere la Champions e ha segnato. È in una squadra che attacca molto e questo gli fa bene per le sue caratteristiche». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego, padre del Cholito napoletano, ha commentato alla stampa la vittoria contro il Porto (2-1) nella prima giornata diLeague e anche il gol del figlio con il Napoli, uno dei quattro segnati al Liverpool. «Permi fa molto piacere, haper raggiungere lae ha segnato. È in una squadra che attacca molto e questo gli fa bene per le sue caratteristiche». L'articolo ilNapolista.

