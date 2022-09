Il caro energia pesa anche sull’ospedale: il gas aumenta del 177%, raddoppia il teleriscaldamento (Di giovedì 8 settembre 2022) Bergamo. Non deve sorprendere, ma il caro energia non risparmia nemmeno gli ospedali. Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’aumento percentuale stimato della spesa energetica nell’anno 2022 rispetto alla media degli ultimi tre anni è pari a: +8% per quanto riguarda l’energia elettrica, +177% per il gas naturale e +100% per il teleriscaldamento. “I consumi – spiegano – sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto alla media storica, perciò l’aumento è da imputarsi all’aumento delle tariffe energetiche”. A dicembre per il gas naturale si arriverà a 3,6 milioni di euro contro una media degli ultimi tre anni di 1,3 (1,3 nel 2019, 1 nel 2020 e 1,5 l’anno scorso). raddoppia il teleriscaldamento, per il quale quest’anno si spenderanno 4 milioni contro i 2 ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 settembre 2022) Bergamo. Non deve sorprendere, ma ilnon risparmia nemmeno gli ospedali. Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’aumento percentuale stimato della senergetica nell’anno 2022 rispetto alla media degli ultimi tre anni è pari a: +8% per quanto riguarda l’elettrica, +per il gas naturale e +100% per il. “I consumi – spiegano – sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto alla media storica, perciò l’aumento è da imputarsi all’aumento delle tariffe energetiche”. A dicembre per il gas naturale si arriverà a 3,6 milioni di euro contro una media degli ultimi tre anni di 1,3 (1,3 nel 2019, 1 nel 2020 e 1,5 l’anno scorso).il, per il quale quest’anno si spenderanno 4 milioni contro i 2 ...

