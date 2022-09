Il caro bollette e il decreto infinito. Draghi spreca un'altra settimana, slitta tutto (Di giovedì 8 settembre 2022) È convocato per oggi pomeriggio alle 15 il Consiglio dei ministri. Ma il governo non varerà il nuovo decreto per fronteggiare la corsa dei prezzi e i rincari delle bollette, con nuovi aiuti per famiglie e imprese. Il decreto è destinato dunque a slittare ancora. Secondo quanto viene riferito da fonti di governo, infatti, la procedura per decidere le risorse da destinare al nuovo decreto aiuti -energia prevede che oggi il Cdm esamini l'ammontare delle risorse da destinare al provvedimento, che dovrà poi essere approvato dal Parlamento. Dopo che il Consiglio dei ministri di oggi avrà esaminato l'ammontare delle risorse da destinare al decreto aiuti -energia- spiegano fonti di governo- sarà «necessario» un passaggio parlamentare per l'autorizzazione a utilizzare il miglioramento dei saldi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) È convocato per oggi pomeriggio alle 15 il Consiglio dei ministri. Ma il governo non varerà il nuovoper fronteggiare la corsa dei prezzi e i rincari delle, con nuovi aiuti per famiglie e imprese. Ilè destinato dunque are ancora. Secondo quanto viene riferito da fonti di governo, infatti, la procedura per decidere le risorse da destinare al nuovoaiuti -energia prevede che oggi il Cdm esamini l'ammontare delle risorse da destinare al provvedimento, che dovrà poi essere approvato dal Parlamento. Dopo che il Consiglio dei ministri di oggi avrà esaminato l'ammontare delle risorse da destinare alaiuti -energia- spiegano fonti di governo- sarà «necessario» un passaggio parlamentare per l'autorizzazione a utilizzare il miglioramento dei saldi ...

