Ictus in diretta, paura per la presentatrice tv Julie Chin: il preoccupante messaggio scritto al marito (Di giovedì 8 settembre 2022) Una presentatrice del telegiornale ha avuto un Ictus in diretta. E, adesso, scongiurato il peggio torna a preoccupare i suoi follower con un messaggio dedicato al marito. Julie Chin, di rete KJRH a Tulsa, in Oklahoma, si è trovata improvvisamente incapace di parlare, durante la presentazione di un servizio sul lancio in orbita ritardato del razzo Artemis-I della NASA. L'Ictus in diretta Sabato 3 settembre Julie Chin era in onda, come di consueto. Ma si è subito resa conto che qualcosa non stesse andando. Nelle immagini, divenute subito virali su Twitter, si nota come il suo viso inizi a deformarsi in diretta televisiva e la donna faccia sempre più fatica a parlare. Resasi conto del ...

