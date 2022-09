I sudditi britannici hanno accolto con incredulità la notizia della scomparsa della regina Elisabetta. Il premier Liz Truss: «Era la nostra roccia» (Di giovedì 8 settembre 2022) La prima a esprimere il proprio cordoglio, come da programma, è stata Liz Truss, che appena due giorni fa era diventata la 15esima premier ad essere designata da Elisabetta: «Siamo tutti devastati» ha detto la premier, definendo la perdita della regina «uno shock per la nazione e per il mondo». E ha continuato: «Era lo spirito della Gran Bretagna che non verrà mai dimenticato. Ha regnato per 70 anni con grazie e dignità. Ha servito il suo paese per tutta la vita e per questo è stata molto amata». ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) La prima a esprimere il proprio cordoglio, come da programma, è stata Liz, che appena due giorni fa era diventata la 15esimaad essere designata da: «Siamo tutti devastati» ha detto la, definendo la perdita«uno shock per la nazione e per il mondo». E ha continuato: «Era lo spiritoGran Bretagna che non verrà mai dimenticato. Ha regnato per 70 anni con grazie e dignità. Ha servito il suo paese per tutta la vita e per questo è stata molto amata». ...

