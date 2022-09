I Sanniti Five Soccer presentano il neo acquisto Gaetano Orlando (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ci avviciniamo sempre più all’inizio del campionato per i Sanniti Five Soccer, con la stesura del calendario che avverrà oggi (venerdì 9 settembre). E non si fermano nemmeno i nuovi acquisti per la compagine guidata dai mister Benito Pellegrino e Tiziano Bovio. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Gaetano Orlando, classe 1997, che viene da un periodo di inattività, ma con un passato giovanile di tutto rispetto. Innanzitutto Gaetano ti chiediamo qual è stata la tua carriera prima di arrivare ai Sanniti e poi come ti sei approcciato per la prima volta a questo sport. C’è da dire che vengo da quattro anni di inattività, ma precedentemente ho giocato col Benevento 5 partendo dal campionato Juniores, due campionati U21 e poi in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ci avviciniamo sempre più all’inizio del campionato per i, con la stesura del calendario che avverrà oggi (venerdì 9 settembre). E non si fermano nemmeno i nuovi acquisti per la compagine guidata dai mister Benito Pellegrino e Tiziano Bovio. L’ultimo in ordine di tempo è quello di, classe 1997, che viene da un periodo di inattività, ma con un passato giovanile di tutto rispetto. Innanzituttoti chiediamo qual è stata la tua carriera prima di arrivare aie poi come ti sei approcciato per la prima volta a questo sport. C’è da dire che vengo da quattro anni di inattività, ma precedentemente ho giocato col Benevento 5 partendo dal campionato Juniores, due campionati U21 e poi in ...

