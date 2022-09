I piloti che hanno fatto la storia del Gran Premio d'Italia (Di giovedì 8 settembre 2022) La leggenda abita a Monza. Dal 1950 il circuito brianzolo è stato teatro delle vittorie e delle imprese dei più Grandi della Formula 1, perché mettere la firma su un tracciato storico e difficile significa fare il proprio ingresso nell'albo d'oro riservato a pochi eletti. Da quando è nata, nel 1950, la Formula 1 ha sempre fatto tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia (unica eccezione l'edizione del 1980 che si corse a Imola) scrivendo pagine memorabili, tra racconti intrisi di mito e leggenda e immagini in bianco e nero, orgogliosa copertina dell'Italia dei motori. Ascari e Fangio A metà del secolo scorso i piloti indossavano caschi in pelle e le macchine sfrecciavano su tracciati ben diversi da quelli di adesso, rendendo le loro imprese ancor più cariche di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 settembre 2022) La leggenda abita a Monza. Dal 1950 il circuito brianzolo è stato teatro delle vittorie e delle imprese dei piùdi della Formula 1, perché mettere la firma su un tracciato storico e difficile significa fare il proprio ingresso nell'albo d'oro riservato a pochi eletti. Da quando è nata, nel 1950, la Formula 1 ha sempretappa a Monza per ild'(unica eccezione l'edizione del 1980 che si corse a Imola) scrivendo pagine memorabili, tra racconti intrisi di mito e leggenda e immagini in bianco e nero, orgogliosa copertina dell'dei motori. Ascari e Fangio A metà del secolo scorso iindossavano caschi in pelle e le macchine sfrecciavano su tracciati ben diversi da quelli di adesso, rendendo le loro imprese ancor più cariche di ...

Hillclimbit : I calendari dei campionati, che siano Campionati Italiani o Trofei, dovrebbero sempre prevedere una o due riserve c… - 1982wolverine : @maxdantoni Più che plausibile... io con la fionda del figlio dei vicini e un sasso della ferrovia Orte-Falconara h… - giovigiotto : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 I piloti sono sempre pronti, è la squadra che non lo è da un pò, t… - fferrarij : Mamma mia non c'è dubbio che la scuderia ha i piloti più belli della griglia Ma sarebbe più bello un 1-2 'sta domen… - theycallmesole : @hbwevther @jessica_zorzina come se non dovessimo già lottare contro i maschi alpha che dicono che vediamo la formu… -