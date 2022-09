I media inglesi: “Napoli impressionante, il Maradona è l’incubo di Klopp” (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLondra – “l’incubo di Klopp”. Cosi’ il Times definisce la sconfitta del Liverpool allo stadio Maradona, ieri nella prima giornata di Champions League. Il 4-1 della squadra di Spalletti ha spinto il tecnico dei Reds a mettere le mani avanti dopo l’esonero di Tuchel da parte del Chelsea (“non penso di rischiare la panchina, la proprietà è calma…”) ma non gli ha risparmiato le critiche della stampa inglese, che riconoscono la superiorità netta di un Napoli “rampante“, secondo la definizione del Guardian, e “impressionante” (Daily Mail), in grado di “ridimensionare le ambizioni del Liverpool”, alle prese con un inizio di stagione pieno di dubbi. Il Guardian ricorda poi che allo stadio Maradona per i Reds è la terza sconfitta di seguito. Ma questa volta, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLondra – “di”. Cosi’ il Times definisce la sconfitta del Liverpool allo stadio, ieri nella prima giornata di Champions League. Il 4-1 della squadra di Spalletti ha spinto il tecnico dei Reds a mettere le mani avanti dopo l’esonero di Tuchel da parte del Chelsea (“non penso di rischiare la panchina, la proprietà è calma…”) ma non gli ha risparmiato le critiche della stampa inglese, che riconoscono la superiorità netta di un“rampante“, secondo la definizione del Guardian, e “” (Daily Mail), in grado di “ridimensionare le ambizioni del Liverpool”, alle prese con un inizio di stagione pieno di dubbi. Il Guardian ricorda poi che allo stadioper i Reds è la terza sconfitta di seguito. Ma questa volta, ...

