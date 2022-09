I 3 possibili scenari parlamentari (e non solo) dopo il voto del 25 settembre (Di giovedì 8 settembre 2022) I dati che emergono anche dagli ultimi sondaggi politici, indicano quella che sembra essere una vittoria pressoché sicura della coalizione di centrodestra. Fratelli d’Italia vola ad ali spiegate verso un successo storico per la destra italiana, con Lega e Forza Italia “costrette” ad avere il ruolo di “stampella” per ottenere la maggioranza dei seggi (ricordiamo che il sistema elettorale ne prevede alcuni – il 37% – eletti nei collegi uninominali e altri – il 61% – con il proporzionale, mentre i restanti sono destinati agli eletti nelle circoscrizioni estere). Ma le rilevazioni non sempre offrono uno specchio coerente alla realtà e i numeri accumulati nel corso delle scorse settimane arriveranno alla prova del nove alla chiusura delle urne nella tarda serata di domenica 25 settembre. Sondaggi politici, i tre scenari dopo il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) I dati che emergono anche dagli ultimi sondaggi politici, indicano quella che sembra essere una vittoria pressoché sicura della coalizione di centrodestra. Fratelli d’Italia vola ad ali spiegate verso un successo storico per la destra italiana, con Lega e Forza Italia “costrette” ad avere il ruolo di “stampella” per ottenere la maggioranza dei seggi (ricordiamo che il sistema elettorale ne prevede alcuni – il 37% – eletti nei collegi uninominali e altri – il 61% – con il proporzionale, mentre i restanti sono destinati agli eletti nelle circoscrizioni estere). Ma le rilevazioni non sempre offrono uno specchio coerente alla realtà e i numeri accumulati nel corso delle scorse settimane arriveranno alla prova del nove alla chiusura delle urne nella tarda serata di domenica 25. Sondaggi politici, i treil ...

edoardougolini : Gli scenari possibili indicano che, sia pur con volatilità i mercati hanno un potenziale di apprezzamento del 10%,… - CodemotionIT : RT @BlockchainEduIT: ?? Il 17 Maggio, dalle 18:00, parleremo online dell'impatto ambientale del Mining ?? Durante l'appuntamento, analizze… - infoitestero : I possibili scenari UE per limitare la corsa del prezzo del gas - interliveit : ??#Inter pronta a separsi dal suo main sponsor Tutti gli scenari per il club di #Zhang - fainformazione : Il beneficio del dubbio Trasferendo in un'ipotetica aula di tribunale il dibattito pubblico sempre attuale, cerco… -