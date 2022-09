Guerra in Ucraina, ancora bombe su Zaporizhzhia, Aiea: “Serve una zona di protezione attorno alla centrale” (Di giovedì 8 settembre 2022) La quinta unità di alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata spenta a causa del cedimento delle linee elettriche. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione filorussa di Energodar, la città dov’è situato l’impianto, aggiungendo che la sesta e ultima unità funziona “solo parzialmente”. Il danneggiamento è avvenuto a causa di nuovi bombardamenti tra l’impianto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) La quinta unità di alimentazione dellanucleare diè stata spenta a causa del cedimento delle linee elettriche. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione filorussa di Energodar, la città dov’è situato l’impianto, aggiungendo che la sesta e ultima unità funziona “solo parzialmente”. Il danneggiamento è avvenuto a causa di nuovi bombardamenti tra l’impianto L'articolo proviene da Inews24.it.

