Guerra del gas, perché Mosca attacca l'Italia? (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli Italiani sono i primi ad andare al voto, ma anche fra quelli che più si sono staccati dal gas russo. Non sono un caso le minacce di un inverno difficile per «colpa» di Ue e Usa. La risposta del ministro Cingolani: «È un attacco che rivela una mentalità totalitaria. Noi non prendiamo ordini da nessuno» Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 settembre 2022) Glini sono i primi ad andare al voto, ma anche fra quelli che più si sono staccati dal gas russo. Non sono un caso le minacce di un inverno difficile per «colpa» di Ue e Usa. La risposta del ministro Cingolani: «È un attacco che rivela una mentalità totalitaria. Noi non prendiamo ordini da nessuno»

